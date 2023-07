Les activités du week-end du 7 au 9 juillet en Wallonie et à Bruxelles

Le samedi 8 juillet, Scène de villages fera sa quatrième escale de la saison à Jodoigne (Dongelberg). Orp-Jauche (le 26 août), Perwez (le 9 septembre) et Hélécine (le 30 septembre) suivront le mouvement d’ici la fin de l’été. Depuis 2017, la tournée culturelle Scène de villages égaie les places de villages de l’Est du Brabant wallon pendant la belle saison. C’est un événement gratuit, pour toutes et tous, au cœur de ces villages parfois méconnus. Au programme ? Arts de rue, cirque, musique, théâtre, contes, danses, et animations ! L’objectif de Scène de villages est de mettre en valeur le patrimoine local et plus particulièrement les places de villages par une programmation artistique, des animations et des moments de rencontre et de convivialité. En investissant les espaces publics avec une programmation culturelle, Scène de villages facilite également la rencontre entre voisins, nourrit la convivialité et contribue à l’accès à la culture pour tous, en allant à la rencontre des citoyens sur leur lieu de vie. Chaque année, le Centre culturel du Brabant wallon et le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne font appel à un artiste ou à un collectif d’artistes pour concevoir, réaliser et animer un dispositif artistique mobile qui sera le symbole de la tournée culturelle et sera présent sur les 7 escales. Pour 2023, l’objet mobile sera un ensemble d’objets sonores et musicaux en céramique. Ce dispositif artistique mobile a la double vocation de constituer un fil conducteur entre les diverses escales de la tournée culturelle et d’amplifier la démarche d’implication et de participation des publics par la création artistique collective du dispositif.

Quand ? le samedi 8 juillet, dès 14 heures.

Où ? Au centre de Jodoigne.

Infos. Entrée libre. Site web