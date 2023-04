Les activités du week-end du 7 au 9 avril en Wallonie et à Bruxelles

Après leur soirée théâtrale ‘Chandelles & Pyjamas’ visant à combiner vies familiale et amoureuse à la Saint-Valentin, les équipes du Centre culturel René Magritte et de Notre-Dame à la Rose, en bonnes voisines lessinoises, s’allient à nouveau au travers d’un événement unique, mêlant spectacles et visites détournées du Musée : la Grande Evasion. Ce samedi 8 avril, les marionnettes du Tof théâtre et de la Corneille bleue seront les complices d’échappée du public, lors d’aventures à vivre au départ de l’un des plus anciens hôpitaux d'Europe : Notre-Dame à la Rose à Lessines. Pourquoi La Grande Évasion ? L’impulsion vient de l'actualité des arts forains et en particulier de deux spectacles à l’esprit vagabond. D’une part, il y a L’Échappée Vieille (signée par la compagnie belge du Tof théâtre) qui voit débarquer trois petits vieux en tournée avec leur camion-remorque pour raconter les aventures d’un pépé fugueur et enflammer la piste de danse à chacun de leur passage. D'autre part, le programme met à l'honneur La Corneille bleue, jeune lauréate du festival Courants d’airs en 2021 avec sa création Viens, on se tire ! Celle-ci relate la rencontre de trois âmes errantes fuyant la routine, les paperasses, le vide de sens.

Les deux spectacles s'enchâssent dans un programme plus vaste où les spectateurs, petits comme grands, auront le loisir de participer à un escape game en famille (‘Viens Libérer Madame la Cloche’) et à une visite théâtralisée du site, patrimoine majeur de Wallonie.

Quand ? Samedi 8 avril, dès 14 heures.

Où ? Au musée Notre-Dame de la Rose ainsi qu’au centre culturel René Magritte à Lessines.

Infos. Infos détaillées via theatre@ccrenemagritte.be ou au 068/250.600