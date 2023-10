Les activités du week-end du 6 au 8 octobre en Wallonie et à Bruxelles

Véritable institution depuis plus de 30 ans, la foire " Ciney Puces & Antiquités " est la manifestation la plus courtisée de Wallonie dans le domaine des antiquités, de la belle brocante et de la collection. Les exposants se répartissent sur les 6.000 m² du hall d’exposition Ciney Expo mais aussi dans les tentes installées sur la grande esplanade extérieure. Le vendredi 6, en plus de la Foire, aura lieu le plus grand déballage extérieur (" au cul du camion ". Les exposants se trouvant à l’extérieur laisseront leur camion fermé jusque 14h00 et, à cette heure précise, acheteurs et vendeurs se rueront en même temps dans l’ensemble des parkings. Il faudra avoir l’œil et de solides réflexes pour saisir le premier l’affaire en or… Pour le reste, chaque exposant professionnel met à cœur de proposer des objets de qualité, des objets étonnants, voire insolites : mobilier, horlogerie, argenterie, orfèvrerie, art religieux, art populaire, bijoux anciens et joaillerie contemporaine, peintures, verrerie et cristallerie, collections en tout genre et objets vintage. De quoi passer de longues heures à ‘fouiner’en vue de trouver votre bonheur !

Quand ? Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre.

Où ? A Ciney Expo, Rue du Marché Couvert, 3, 5590 Ciney.

Infos. Via le site.