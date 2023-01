Les activités du week-end du 6 au 8 janvier 2023 en Wallonie et à Bruxelles

Bruxelles est une ville surprenante à bien des égards ! Saviez-vous que des légendes coexistaient dans les rues et ruelles de la capitale ? Une visite originale afin de partir à la découverte des légendes urbaines et anecdotes vous est proposée ce 7 janvier 2023 ! Au départ de la Grand Place direction le canal, Sainctelette et bien d’autres lieux moins fréquentés mais non moins surprenants ! La légende d’Uilenspiegel, le cracheur de la rue des Pierres, l’histoire du chien marin… À vous l’aventure !

Quand ? Samedi 7 janvier 2023

Où ? RDV devant l’entrée de l’Hôtel Amigo Rue de L’amigo, 1/3 1000 Bruxelles

Infos : Réservation obligatoire sur le site web.