Les activités du week-end du 5 au 7 mai en Wallonie et à Bruxelles

Après une première collaboration fructueuse avec la Cinémathèque française dans le cadre d’une expo Louis de Funès qui avait attiré la toute grande foule, le Palace remet le couvert avec cette nouvelle expo consacrée à une grande dame du cinéma français, Rommy Schneider, qui avait déjà été montée et montrée à Paris en 2022. Le Palace est un espace de diffusion mais aussi un lieu de partage et de réflexion autour de l’art cinématographique.

" Il n’y a rien de plus réjouissant que de faire voyager l’exposition Romy Schneider et de permettre à de nouveaux publics de découvrir le parcours de cette actrice exceptionnelle explique Clémentine Deroudille, commissaire de l’exposition. Au Palace, c’est une exposition originale que nous proposons avec Christian Marti et Nicolas Hubert, via un parcours qui permet de déambuler dans ce lieu unique. On y a retrouvé la fougue, l’élan, le talent, la beauté et surtout l’amour profond du cinéma de Romy Schneider, devenue l’incarnation de l’actrice européenne.” Au total, ce seront pas moins de 500 m² répartis sur deux étages qui seront consacrés à cette actrice extrêmement populaire, dont la carrière avait débuté à l’âge de 15 ans en Allemagne et qui est décédée en 1982. Cette expo est accompagnée d’une programmation ambitieuse de films et de séances événementielles en présence d’invités. Construite à la fois de manière chronologique et thématique, l’exposition s’attache à montrer le parcours atypique de l’actrice : son enfance et ses débuts en Autriche, sa fuite vers la France, sa rencontre avec les grands réalisateurs (Visconti, Welles, Clouzot, Preminger …), sa collaboration durable avec Claude Sautet, son influence et son implication grandissantes sur le choix de ses rôles…

Quand ? Jusqu’au 25 juin, tous les jours de 11 à 19h.

Où ? Au cinéma Le Palace, Boulevard Anspach, 85, 1000 Bruxelles.

Infos. Site web