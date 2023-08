Les activités du week-end du 4 au 6 août en Wallonie et à Bruxelles

De vendredi à dimanche, place à la Fête de la Moisson à Lahamaide. Chaque année, ce sont près de 4.000 visiteurs qui y sont accueillis par plus de 300 bénévoles. Depuis 49 ans, cet événement familial incontournable met à l’honneur la vie d’antan et les travaux des champs comme on les pratiquait autrefois, quand la technologie n’existait pas : moisson à la main, machines tractées par des chevaux, ancêtres des moissonneuses-batteuses ou des tracteurs, etc. Le programme des festivités, réparti sur trois jours, débute le vendredi à 18h avec un tournoi de Mölkky, ce jeu de quilles populaire originaire des pays nordiques. Le samedi, de 14 à 18h, place à la " Découverte en Famille ". L’Écomusée propose en effet un aperçu de ses thématiques au travers de sept activités à faire en famille : atelier pain, promenade guidée dans Lahamaide, fabrication d’un hôtel à insectes, retour en 1950 avec la visite de la maison Louise et la classe à l’ancienne, visite du rucher et une dernière activité sur le thème des pollinisateurs et de la biodiversité. En parallèle, les jeux anciens et une chasse au trésor occuperont petit et grands. Mais c’est bien sûr le dimanche 6 août que la " Fête de la Moisson " proprement dite battra son plein, permettant de terminer ce week-end festif et de découvertes de la meilleure des manières. Conviviale et bon enfant, elle est tournée vers les familles avec de multiples démonstrations, des ateliers et des manipulations pour réjouir petits et grands. Un bal folk est aussi prévu à 20 heures.

Quand ? Du vendredi 4 au dimanche 6 août.

Où ? A l’Écomusée des Hautes Collines, Plada, 6, 7890 Lahamaide.

Infos et réservations au 068/64.51.55, 0489/16.93.10 et info@ecomusee.eu