Les activités du week-end du 31 mars au 2 avril en Wallonie et à Bruxelles

Dès ce 1er avril, le Château féodal de Moha, en Province de Liège, rouvre ses portes aux visiteurs et ce, jusqu’au 31 octobre. Grâce à un programme aux multiples facettes qui permet de s’imprégner de l’histoire des vestiges du lieu, le Château propose, en plus de ses traditionnelles visites scolaires, des goûters d’anniversaire, un Escape Game aux tirs d’armes médiévales, des enterrements de vie de garçon/filles ou des animations ponctuelles à plus large portée, comme la " Fête des Fous, une fête médiévale " (les 13 et 14 mai) et les " Balades contées " (8 et 9 septembre), qui restent les deux points d’orgue de sa saison touristique. Au rayon des nouveautés on signalera que grâce à un appel à projets lancé par le Commissariat général au Tourisme, la visite du château s’adapte aux personnes à besoins spécifiques. Ce sont plus spécifiquement les personnes sourdes, malentendantes et marchant difficilement qui sont ciblées par les aménagements prévus. En outre, des dimanches thématiques seront agrémentés d’animations : formule de brunch, activités sportives… et une marche gourmande, le 20 août : la " balade en bières inconnues " où on pourra partir à la découverte de bières inédites.

Quand ? A partir du 1er avril, jusqu’au 31 octobre.

Où ? Au château de Moha, Rue du Madot, 101a, 4520 Moha (Wanze).

Infos. Le descriptif des activités proposées et à retrouver à l’adresse https://chateaumoha.be/