Les activités du week-end du 30 juin au 2 juillet en Wallonie et à Bruxelles

Cinq musées belges – les Musées royaux d’Art et d’Histoire (Bruxelles), le Domaine & Musée royal de Mariemont (Morlanwelz), le STAM (Gand), In Flanders Fields (Ypres) et M Leuven (Louvain) – s’associent pour présenter Explosions Near the Museum, un projet visant à faire la lumière sur le pillage des collections des musées ukrainiens. Cette nouvelle œuvre vidéographique a été produite par les artistes ukrainiens Yarema Malashchuk et Roman Khimei, Explosions Near the Museum est à la fois une réflexion factuelle sur le pillage du Musée régional de Kherson et une tendre déclaration sur l’importance du patrimoine culturel et sur le dévouement des travailleurs du secteur muséal. Les artistes ont filmé dans la ville de Kherson elle-même, alors tout juste libérée, ainsi qu’au sein du musée, situé à deux kilomètres du territoire occupé et à six kilomètres des positions des troupes russes. Le Musée régional de Kherson abritait l’une des plus grandes et des plus anciennes collections d’antiquités du sud de l’Ukraine, composée de plus de 173 000 objets couvrant sept mille ans d’histoire, de l’or scythe aux armes la Seconde Guerre mondiale. Entre le 24 et le 26 octobre 2022, deux semaines avant la libération de la ville par les Ukrainiens, les forces d’occupation russes y ont commis un vol organisé, effaçant des siècles d’histoire nationale.

