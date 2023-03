Les activités du week-end du 3 au 5 mars en Wallonie et à Bruxelles

Printemps es-tu là ? Oui, répond son porte-parole, le mois de mars : bourgeons, semis, plantes sortent de leur sommeil hivernal. Stimulés par cette muse, bienveillante, qu’est la nature qui offre généreusement la lumière du soleil, l’air du temps et portés par leur talent, une douzaine d’artistes se sont réunis à la galerie pour célébrer, à leur manière, cette saison du renouveau. Ils vous invitent à une exposition multi-arts de tendance très contemporaine et, néanmoins, intemporelle où se mêlent les couleurs des peintures, dessins, photographies, graphisme et mode en un paroxysme délirant, où les formes se prêtent à l’expression de toute la gamme des émotions. Ils livrent leurs œuvres à vos regards et vous emmènent pour une visite où réalisme et surréalisme se côtoient harmonieusement.

Quand ? Du 2 au 28 mars.

Où ? Galerie d’Art Liège By Culture Liège, Place de la République Française 35/64, 4000 Liège.

Infos. Entrée libre. Programme complet via le site