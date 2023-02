Les activités du week-end du 3 au 5 février en Wallonie et à Bruxelles

Artiste réputée et multifonctionnelle, Catherine Thiry manie le travail de la terre avec une dextérité hors-norme. Dans son atelier à Lasne, elle vit, crée et sculpte la terre, qu’elle fait sienne pour en produire des bronzes remarquables. Dans le silence des mots, elle magnifie l’intensité du présent, et partage ce qui nous relie, nous unit, ce qu’il y a entre les lignes, sous la surface. Son œuvre, sensuelle et spontanée, elle l’expose en ce moment et jusqu’au 31 mars au mémorial de la bataille de Waterloo. Certaines pièces, majestueuses et monumentales, sont posées sur la plaine de Mont-Saint-Jean, près des fermes d’Hougoumont, de la Haie Sainte, de la Papelotte, là où le cheval d’un maréchal a été tué dans le bourbier mouillé de sang et de larmes. Le reste, visible dans l’allée centrale du Mémorial, est tout aussi exceptionnel et en accès libre.

Quand ? Jusqu’au 31 mars 2023

Où ? Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, Route du Lion, 1815, 1420 Braine-l’Alleud.

Infos. Entrée libre.