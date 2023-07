Les activités du week-end du 28 au 30 juillet en Wallonie et à Bruxelles

Elle se déroule depuis plus de 25 ans : l’exposition "Pas à Pas" est à découvrir dans un cadre idyllique de deux hectares, entourée d’un étang majestueux. Au coeur d’un labyrinthe de haies, plus de 300 sculptures et fontaines dans différents styles et matériaux vous attendent.

Organisée depuis des années par Brigitte Danse, une sculptrice spromontoise, l’exposition accueille dans son jardin pour chaque édition de nouveaux artistes. "Chaque année, je renouvelle ma sélection. On a rarement deux fois le même artiste. J’essaye aussi d’avoir différents styles et de permettre aux artistes émergeants de faire leurs armes. On a quelques belles surprises "expliquait Brigitte Danse dans un article RTC.

Où ? Adzeux, Rue D’adzeux 164141 Louveigné

Prix ? 5 euros.

Quand ? Samedi 29 juillet et dimanche 30 juillet de 14 heures à 18 heures.

Plus d’infos ? Rendez-vous sur la page Facebook de l’évènement.