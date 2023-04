Les activités du week-end du 28 au 30 avril en Wallonie et à Bruxelles

Rendez-vous incontournable qui ouvre traditionnellement la saison des festivals de musique en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Inc’Rock, se met en mode " triple ambiance " sur le site de la carrière d’Opprebais, du côté d’Incourt (Brabant wallon). Ce vendredi, samedi et dimanche, il offrira trois univers musicaux bien différents pour offrir aux mélomanes trois fois plus d’occasions de faire la fête à la musique et à la convivialité retrouvée. Le vendredi 28 avril, le site deviendra, le temps d’une soirée de folie, la plus grande discothèque de Wallonie en accueillant les DJ’s qui y sont les plus populaires : de DJ Furax à Daddy K en passant par Kid Noize, Oli Soquette et Mademoiselle Luna, la programmation se veut résolument festive et attractive pour une grande première pour le festival. Le lendemain, place au rap et à une programmation qui ravira à n’en point douter un public plus jeune. Les Belges de Caballero & Jeanjass occuperont le line up de la grande scène avec Naza, Kerchak, Niro, RK, Larry ou encore Favé tandis que la Mic Controller Stage proposera à des artistes prometteurs de se frotter aux têtes d’affiche.

Enfin, dimanche, la fiesta sera totale et familiale avec des artistes qui sont tous réputés pour mettre l’ambiance sur et devant la scène. Les Français de Trois Cafés Gourmands seront accompagnés par Suarez, Mister Cover, Jali, Sharko, Les Gauff’ (qui entament chez nous leur tournée des 30 ans !), FùGù Mango ou Berode et ne manqueront pas d’enthousiasmer le public qui pourra faire la fête bien tard, puisque le lendemain, ce sera le congé du 1er mai !

Quand ? Vendredi 28 (dès 20h), samedi 29 (dès 16h30) et dimanche 30 avril (dès 14h30).

Où ? Sur le site de la carrière d’Opprebais, chaussée de Namur, 100, 1315 Incourt.

Infos. Via le site de l’événement : www.incrock.be