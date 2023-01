Les activités du week-end du 27 au 29 janvier en Wallonie et à Bruxelles

Les grands textes, c’est bien joli, mais les petites merveilles et les raretés un peu sales, c’est bien aussi. Avec sa finesse légendaire (ou pas…), sa voix de camionneur et ses talons de 10 centimètres, Peggy Lee Cooper va tenter un exercice périlleux : faire cohabiter dans un récital des auteurs que tout sépare. Peut-on chanter du Barbara après de l’Annie Cordy ? Peut-on enchaîner du Piaf et du Julio Iglésias ? Peut-on déclamer du Cora Vaucaire et du Grand Jojo avec la même verve ? Peut-on chanter le sadomasochisme et la sexualité des Suisses dans un même souffle ? Accompagnée de son fidèle Grand Malade, un moustachu un peu louche qui récite de la poésie comme on change ses draps (4 fois par an), ils vont mélanger " grands " auteurs et " petits " génies de la littérature musicale.

Un récital tout en français, avec de la grâce, beaucoup d’irrévérence, juste un soupçon de vulgarité pour donner du goût. Et une belle robe. Une très très belle robe.

Quand ? Samedi 28 janvier, 20h15.

Où ? Centre culturel de Libramont Chevigny, Avenue D’Houffalize, 56d, 6800 Libramont.

Infos : Réservation recommandée au 061/22.40.17.