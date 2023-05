Les activités du week-end du 26 au 29 mai en Wallonie et à Bruxelles

Ohme présente sa nouvelle exposition artistico-scientifique, Tell All The Truth But Tell It Slant, qui a lieu du 26 mai au 9 juillet à Face B, dans le quartier du Sablon à Bruxelles. Cette exposition collective réunissant une quinzaine d’œuvres d’artistes belges et internationaux explore le concept de la vérité et le sujet de la construction de la connaissance au travers des relations entre l’art, la technologie, la science et la société. Tell All The Truth But Tell It Slant emprunte son titre au poème éponyme d’Emily Dickinson, dans lequel la poétesse nous invite à être radicalement honnêtes, mais à dire la vérité de manière indirecte, en biais, afin de ne pas choquer ni de submerger. Sans vouloir prétendre livrer des réponses, l’exposition entend aborder la vérité, sujet vaste et complexe, par le biais d’angles aussi variés que complémentaires, en présentant une diversité de perspectives et d’interprétations.

Quand ? Jusqu’au 9 juillet. Ouvert les mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 19h, les samedi et dimanche de 11 à 19h.

Où ? FACE B. Rue Lebeau 18, 1000 Bruxelles.

Infos. Site web