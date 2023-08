Les activités du week-end du 25 au 27 août en Wallonie et à Bruxelles

Le Brussels Games Festival (BGF), c’est tout simplement le plus grand festival dédié aux jeux de société de Belgique ! Durant trois jours (et une nuit !), il prendra ses quartiers dans les installations de The EGG Brussels, à Anderlecht afin de proposer aux amateurs du genre du jeu, du jeu et encore du jeu sous toutes ses formes. On y retrouvera ainsi des animations pour petits et grands, des tournois pour les plus expérimentés, une bourse aux jeux pour s’offrir une boîte ou deux pour quelques euros. Il y aura également un côté plus “pro” avec une protozone où les auteurs de demain présentent leurs créations, des éditeurs, des distributeurs, des boutiques et des associations. Bref, tout le petit monde du jeu de société se retrouvera pour passer de bons moments hors du temps !

Quand ? Vendredi 25 août de 10h à 19h, samedi 26 août de 10h à 18h. Nocturne, toujours le 26 août, de 19h au lendemain 9h (avec petit déjeuner pour les plus courageux).

Où ? The Egg Brussels, Rue Bara, 175, 1070 Bruxelles.

Infos. Site web