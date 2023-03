Les activités du week-end du 24 au 26 mars en Wallonie et à Bruxelles

Composé de trois musiciens de jazz de tout premier plan, l’Âme des Poètes se produit ce samedi au Quai de Scène pour un concert qui s’annonce vibrant et chaleureux. Composé de Jean-Louis Rassinfosse, contrebassiste à la sonorité tellurique et à l’humour dévastateur, Pierre Vaiana, saxophone soprano et Django d’Or 2009, et Fabien Degryse à la guitare acoustique, ce groupe existe depuis 1992 et s’est spécialisé dans l’interprétation instrumentale et l’improvisation sur des classiques de la chanson française. Le trio a su, au fil du temps et des centaines de concerts, imposer une formule unique qu’il revendique aujourd’hui. Le concert est entrecoupé par les présentations à la fois humoristiques et au ton souvent " décalé " " de Jean-Louis Rassinfosse. Pour son nouvel album, le trio explore le répertoire d’artistes qui ont enrichi la chanson française par leur diversité culturelle : d’Henri Salvador à Charles Aznavour, en passant par Joséphine Baker et Dick Annegarn.

Quand ? Le samedi 25 mars à 20h.

Où ? Quai de Scène, Place de la Gare, 5060 Auvelais.

Infos. https://cracs.eu/agenda/