Les activités du week-end du 24 au 26 février en Wallonie et à Bruxelles

Que vous soyez ou non habitués à fréquenter les musées en famille, ce 4e Family Day organisé au BELvue, ce dimanche, sera une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir sous un autre jour ce plaisir simple, ludique et régressif à la fois. Il y en aura en tout cas pour tous les goûts et tous les âges avec une thématique imparable : celle des super-héros et des héroïnes du passé que l’on côtoie aussi parfois au quotidien. Pour les approcher, rien de plus simple : intégrer leurs univers par le biais d’ateliers. Adaptées à chaque tranche d’âge, les activités proposées s’inscrivent dans une démarche inclusive et se font en français, néerlandais et anglais. Au programme : un SuperBooth pour fendre les airs, un atelier de construction en carton pour reproduire le Palais Royal ou le tunnel Annie Cordy. Mais aussi : des jeux-parcours, un atelier de confection de cape, du grimage et l’occasion - pour les tout petits héros et héroïnes - de plonger dans les eaux profondes de Babysses (contraction de baby et abysses), un spectacle porté par l’ASBL Robin Hook et sa danseuse Erika Faccini, qui offre un moment unique pour un bébé et un adulte de se mouvoir dans une danse immersive et sensorielle.

Quand ? Le dimanche 26 février, de 11 à 19h.

Où ? Musée BELvue, 7 place de Palais, 1000 Bruxelles.

Infos. Via le site www.belvue.be/fr/. Gratuit pour les moins de 18 ans.