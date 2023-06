Les activités du week-end du 23 au 25 juin en Wallonie et à Bruxelles

Dans ce symbole éternel – même s’il était à la base conçu pour ne durer que 6 mois – de Bruxelles mais aussi de la Belgique moderne qu’est et reste l’Atomium, Eva Cadieux a investi deux de ses neuf sphères imposantes pour proposer une exposition remarquable que nous avons eu l’occasion de visiter en avant-première. " J’ai vu le futur ", c’est une installation photographique, miroir d’un avenir idéalisé que l’artiste québécoise s’est créé au fil des ans, son objectif jamais très loin, au sujet des différentes expositions universelles qui ont été organisées un peu partout dans le monde. Son nom évoque une traduction de " I have seen the future ", le slogan qui figurait sur les épinglettes du manège Futurama lors de l’Expo universelle de New York, en 1939-40. " Intéressée depuis plus de 25 ans par le travail photographique des objets, qui fait de moi une sorte d’archéologue du quotidien, et des lieux en transition et leurs vestiges, qui sont à mes yeux porteurs de mémoire, j’ai toujours nourri une fascination pour les expos universelles parce que mes parents me racontaient souvent avoir vécu celle de Montréal en 1967, explique avec son délicieux accent chantant Eva Cadieux. En 2015, alors que je me trouvais à Séville, cela a été une véritable révélation pour moi. Je me suis rendue sur le site de l’Expo de 1992 et, quand j’ai vu qu’il était envahi par la végétation, j’ai commencé ce projet qui m’a pris beaucoup de temps évoluera encore ces prochaines années. J’ai déjà eu l’occasion de visiter et de me documenter au sujet de 12 villes en Amérique du Nord et en Europe, ce qui représente au total une vingtaine de sites. "

De Londres – où a eu lieu la toute première expo, en 1851 – à Chicago en passant notamment par Stockholm, Milan, Philadelphie, Marseille, Hanovre et, bien sûr, Bruxelles et Montréal, l’artiste a promené son appareil pour fixer l’état actuel de monuments ou de lieux parfois devenus obsolètes, mais qui sont parfois aussi parfaitement conservés. D’ici 2026, elle a déjà prévu d’enrichir sa collection avec la visite de Barcelone, Dubaï, Osaka, Lisbonne, Seattle, Vancouver, Vienne et… Liège (expo 1905). En attendant, laissez-vous porter par ses clichés des prouesses architecturales que la nature a investies, de zones à l’abandon ou de pavillons exilés, sinon reclassés. Le tout dans un contexte exceptionnel.

Quand ? A partir du 21 juin jusqu’à une date encore inconnue.

Où ? A l’Atomium, Place de l'Atomium 1, 1020 Bruxelles.

Infos. https://atomium.be/ihaveseen