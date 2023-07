Les activités du week-end du 21 au 23 juillet en Wallonie et à Bruxelles

Qu’il pleuve, vente ou qu’il y ait une canicule, pourquoi ne pas retourner avec délectation dans une salle obscure ? Durant tout l’été, la Cinematek et Kinograph vous proposent pas moins de 32 longs métrages de qualité, dont la moitié est à découvrir en exclusivité à Cineflagey ! Les spectateurs pourront voyager à travers les époques, les nationalités, les genres grâce au regard de celles et ceux qui font du cinéma un art vibrant. Outre les rétrospectives de deux cinéastes majeurs (Werner Herzog et Krzysztof Kieślowski), Raging Summer (nom donné en clin d'œil au magistral Raging Bull de Martin Scorsese, présenté dans une toute nouvelle version restaurée 4K) propose une copieuse programmation de films inédits, tout en faisant la part belle aux docus musicaux, peu voire rarement montrés sur grand écran. Seront également proposés en ressorties : Ghost Dog: The Way of The Samuraï de Jim Jarmusch, Virgin Suicides, le premier long-métrage incandescent de Sofia Coppola, ou encore une reprise de Thelma et Louise en copie 35 mm, aux accents féministes précurseurs.

Quand ? Jusqu’au 27 août.

Où ? A Flagey, Place Sainte-Croix, 1050 Bruxelles.

Infos. Le programme complet sur le site web.