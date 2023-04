Les activités du week-end du 21 au 23 avril en Wallonie et à Bruxelles

Fort d’une première édition en 2022 qui avait conquis le public et les artistes, l’événement ‘Danses en Fête’ revient cette année en rassemblant plus de 60 initiatives originales pour une programmation rythmée et diversifiée un peu partout en Belgique francophone. A travers des spectacles, des ateliers, happenings ou autres expériences participatives, petits et grands pourront s’ouvrir aux richesses de cet art d’expression. Et il y a du changement pour cette deuxième édition : la programmation est étendue à 10 jours au lieu de 5 afin d’offrir au public une plus grande liberté de choix parmi les nombreuses activités, portées par les compagnies, artistes, collectifs et opérateurs du secteur. A Bruxelles et en Wallonie, on pourra ainsi s’émerveiller en famille, savourer des spectacles, explorer différentes pratiques en amateur, ou rencontrer les talents près de chez soi. ‘Danses en Fête’ crée l’occasion pour le tout-public, amateurs et même non-initiés, d’appréhender la danse chacun à sa manière !

Quand ? Du 20 au 30 avril.

Où ? Partout en Fédération Wallonie-Bruxelles

Infos. Le programme complet est consultable via le site www.dansesenfête.be