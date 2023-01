Les activités du week-end du 20 au 22 janvier en Wallonie et à Bruxelles

Imaginée par le centre culturel du Beau Canton de Chiny en collaboration avec la Bibliothèque publique de Chiny, les Créateliers, l’Accueil Temps Libre de Chiny, et la Maison des Jeunes de Chiny et Florenville, " Graines de Semois " est une opération culturelle de vaste envergure visant à faire rayonner la Semois, ce cours d’eau riche en méandres qui prend sa source à Arlon et fait la fierté des Luxembourgeois. Au travers de diverses activités créatives, elle a pour but de " mettre en lumière le cours d’eau, sa faune et sa flore, les villages qui l’avoisinent, la vie et les activités qui se déploient de part et d’autre de la rivière, son ou ses histoire(s) au fil des années ", comme le précise un communiqué. De 16 à 18h, ce samedi 21 janvier, des animations pour enfants et familles seront organisées à la bibliothèque de Chiny avant de toucher un public plus large dès 20 heures.

Quand ? Samedi 21 janvier, dès 16 heures.

Où ? Bibliothèque de Chiny, Rue du Faing, 10, 6810 Jamoigne.

Infos : Activité gratuite, http://www.ccbeaucanton.be