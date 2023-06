Les activités du week-end du 2 au 4 juin en Wallonie et à Bruxelles

Ce week-end, Moustier-sur-Sambre se met à l’heure italienne, celle de la dolce vita, des plaisirs auditifs, visuels et gustatifs. De vendredi à dimanche, on ne comptera plus les nombreuses et diverses activités proposées par le Centre culturel de Jemeppe-sur-Sambre, le Club Sambre Image et le Comité Culturel Gabrielle Bernard, où se tiendront les événements. Parmi eux, une expo photo permanente " Bella Italia ", accessible tout le weekend dans la salle polyvalente, mais aussi une conférence de Maria Laura Franciosi sur l’immigration italienne, des dégustations de vins et alcools, un atelier de masques, un autre de création de marionnettes, une exposition extérieure de vélos, Fiat et Vespa, la présence de deux foodtrucks de spécilaités italiennes ou la projecvtion du film " Interdit aux chiens et aux italiens ". Bref, il y en aura pour tous les goûts, à la sauce italienne…

Quand ? Du vendredi 2 au dimanche 4 juin.

Où ? Centre Culturel Gabrielle Bernard, Rue de la Fabrique, 4c, 5190 Moustier-sur-Sambre.

Infos. Via la page Facebook de l’événement. Inscriptions pour les ateliers et les événements en soirée via l’adresse mail contact@centrecultureljemeppesursambre.be