Les activités du week-end du 1er au 3 septembre en Wallonie et à Bruxelles

Le plus grand Salon Bio de Belgique, Valériane, revient pour une 38e édition placée sous le signe de l’autonomie. Du 1 au 3 septembre, rendez-vous à Namur Expo pour partir à la rencontre de plus de 200 exposants passionnés et engagés. Scrupuleusement sélectionnés, ceux-ci vont vous proposer des produits de grande qualité conformes tant aux valeurs de Nature & Progrès qu’à celles des visiteurs. Tous les domaines permettant l’autonomie à tous les niveaux seront représentés au Salon : l’agriculture et l’alimentation bio, l’environnement et le jardinage bio, un stand mobilité énergie et habitat, un espace jeunes entrepreneurs, le traditionnel village des producteurs wallons, mais aussi l’artisanat, les textiles, la santé, les cosmétiques bios ou encore le tourisme écologique et solidaire.

Le Salon Valériane propose également un programme unique de conférences et d’ateliers pratiques. Les sujets varient : du jardinage au bien-être en passant par des problématiques environnementales traitées par Nature & Progrès. Les conférences sont gratuites et accessibles à tous les visiteurs. Tout cela et bien plus encore vous permettra de devenir acteur du changement !

Quand ? Du 1er au 3 septembre.

Où ? A Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff, 2, 5000 Namur.

Infos. Site web.