Les activités du week-end du 18 au 21 mai en Wallonie et à Bruxelles

La Quatrième Troupe des Ardents de Saint-Michel propose une nouvelle fois son Show Vélo, un spectacle entièrement gratuit et se tiendra dans la cour du collège Saint-Michel à Etterbeek ce samedi soir. Le spectacle promet d’être un événement unique et passionnant, combinant des figures géométriques et des acrobaties à vélo réalisées par les membres de la troupe. La Troupe est connue pour ses réalisations exceptionnelles et ce spectacle ne fera pas exception. La Quatrième troupe fut fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle fonctionne sur un cycle trisannuel et se concentre chaque année sur un nouveau projet (24 heures vélo du Bois de la Cambre, Camp à l’étranger et le Show Vélo). Cette année, les scouts et le Staff ont travaillé d’arrache-pied pour créer un spectacle unique qui représente leur engagement envers l’excellence et les valeurs scoutes. Le spectacle est une occasion pour la troupe de partager son amour pour le scoutisme et la tradition avec un public plus large. La troupe espère que leur spectacle inspirera d’autres jeunes à la rejoindre et à explorer leur propre potentiel créatif.

Quand ? Le 20 mai à 21h.

Où ? Au collège Saint-Michel à Etterbeek, Boulevard Saint-Michel, 26, 1040 Etterbeek.

Infos. Entrée libre. https://quatrieme.wixsite.com/ivever/la-iveme