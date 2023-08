Les activités du week-end du 18 au 20 août en Wallonie et à Bruxelles

Dans le cadre du Festival International " Les Brigittines ", qui revient en août et accueille de nombreux artistes internationaux dans le but d’explorer de nouvelles formes scéniques et contemporaines, le duo de chorégraphes composé de Guy Nader et de Maria Campos propose ce vendredi et ce samedi le spectacle " Made of Space ", une danse énergique, hypnotique et dynamique à la fois. Au fil des années, la danse a pris une place de plus en plus importante au sein du festival. Les chorégraphies sont plus libres et plus créatives. Cette année, le festival présente au total une douzaine de spectacles, chacun d’entre eux étant présenté entre une et trois fois. Parmi les spectacles sélectionnés, Made Of Space de Guy Nader et Maria Campos ouvrira le festival. Il s’agit du troisième volet de la trilogie initiée avec des œuvres également présentées lors des précédentes éditions du Festival International des Brigittines, comme Time takes the time takes (2015) et Set of sets (2018), autour du concept du temps et de la notion d’infini. Cette fois, la proposition du duo porte sur la quatrième dimension, l’espace-temps.

Cette nouvelle création, impliquant sept danseurs et deux musiciens, est un voyage visuel et sonore, une exploration rigoureuse du mouvement, de l’espace et de la musique.

Quand ? Le vendredi 18 et le samedi 19 août, à 20h30.

Où ? Aux Brigit­tines, petite rue des Brigittines, 1000 Bruxelles.

