Les activités du week-end du 17 au 19 mars en Wallonie et à Bruxelles.

Après le succès de la première édition la Fête du Cout Métrage, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel renforce l’opération et revient sur les écrans, plus complète et diversifiée encore que l’année dernière. L’occasion de célébrer la qualité unanimement reconnue du court métrage ‘made in’Fédération Wallonie-Bruxelles et de mettre en lumière sa richesse et sa diversité.

Près des 30 séances de courts métrages sont programmées aux quatre coins de la Fédération. Entre les différents genres de courts métrages – de l’animation à la fiction en passant par les documentaires et des films plus expérimentaux – et les différents lieux – des salles de cinémas aux centres culturels, des médiathèques aux associations notamment – il y en aura pour tous les publics, petits et grands.

A noter que du mercredi 15 au mardi 21 mars, 7 programmes de courts métrages quotidiens autour de la comédie seront disponibles gratuitement en streaming via feteducourt.be. Chaque jour, une thématique : de l’amour vache, des comédies kafkaïennes et musicales, des courts métrages saignants, de l’amitié, des incontournables.

Quand ? Du 15 au 21 mars.

Où ? Aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Infos. En streaming ou en salle. Renseignements via https://www.lafeteducourt.com/