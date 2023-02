Les activités du week-end du 17 au 19 février en Wallonie et à Bruxelles

C’est devenu un incontournable de la capitale. Un moment magique, plein de poésie et de découvertes, qui permet aux visiteurs d’un soir, qu’ils soient ou non Bruxellois d’ailleurs, de découvrir ou de redécouvrir cette ville multiculturelle sous un autre jour, ou plus exactement sous une autre lumière, de nuit. Cette année, Bright Festival (re)débarque durant quatre soirs, offrant plus d’une vingtaine d’installations artistiques originales au cœur de trois parcours distincts : Royal, Européen et, petite nouveauté, du côté de Schaerbeek. Les différents parcours seront rythmés par des œuvres monumentales immersives et poétiques réalisées par des artistes nationaux et internationaux. De quoi égayer ces quatre belles soirées d’hiver.

Le patrimoine architectural Art nouveau de Bruxelles sera également mis à l’honneur. Entre œuvres lumineuses, nocturnes dans les musées et visites guidées, les visiteurs de tous âges auront l’embarras du choix. Une découverte “by night” des rues de la capitale qui promet une véritable expérience multisensorielle.

Quand ? Du jeudi 16 au dimanche 19 février, dès 19 heures.

Où ? Au quartier européen, au quartier européen et à Schaerbeek.

Infos. Disponibles via le site www.brightfestival.brussels. Parcours entièrement gratuits