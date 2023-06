Les activités du week-end du 16 au 18 juin en Wallonie et à Bruxelles

Fête de la Musique oblige, les notes, les mélodies et les ‘good vibes’ se baladeront dans le parc de Nismes le samedi 17 juin prochain. Après une mise en bouche alléchante avec ce concert des Fanfares royales de Nismes qui débutera à 17 heures et le lancement de la 18e édition de l'exposition Action Sculpture et l’inauguration des œuvres de l’artiste Max Rodhain, place, dès 20 heures, au concert d’AntoineS. Diplômé de l’IAD de Louvain-la-Neuve, Antoine Staquet est ingénieur du son et il a la musique dans la peau. Après avoir commencé la guitare classique à l’Académie de Couillet vers l’âge de huit ans, il s’est retrouvé, 7 ans plus tard, à faire de la musique en groupe et à composer ses premiers morceaux. Après sa rhéto, il passe un an aux Etats-Unis et explore le berceau de la musique afro-américaine. À son retour, il continue à jouer dans des groupes dont MinimalB. En 2018, il se lance dans une nouvelle aventure : " j’ai décidé d'interpréter seul avec ma guitare sous le nom d’AntoineS, explique-t-il. J’avais un besoin d’aborder des sujets plus personnels et profonds. " Depuis le mois d’août, il travaille en collaboration avec d’autres musiciens dans le but de pouvoir être accompagné. AntoineS est souvent comparé à l’univers de Thom Yorke (Radiohead), Jeff Buckley, David Crosby et s’inspire beaucoup de ses voyages pour écrire ses chansons.

Quand ? Samedi 17 juin, dès 17 heures.

Où ? Parc communal, rue du Parc, 5670 Nismes.

Infos. Entrée libre. Le programme complet est à retrouver via le site.