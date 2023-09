Les activités du week-end du 15 au 17 septembre en Wallonie et à Bruxelles

Le temps d’un week-end, nombre de confréries folkloriques et gastronomiques se réunissent pour présenter leurs spécialités pour le plus grand plaisir des passionnés, des curieux… et des bonnes fourchettes. Deux jours sous le signe des folklores bruxellois, de ses traditions gourmandes et de ses égéries : Manneken-Pis, les géants Bruegel et une foule d’autres activités attendent petits et grands. Folklorissimo 2023 propose diverses animations toujours plus ouvertes à toutes les cultures de Bruxelles pour parler au plus grand nombre pendant les journées du patrimoine (Heritage days) et du dimanche sans voiture. Concerts de Banda Quetzal et Watan Dabke, danses par Nil Görkem et par les groupes Rometoile et Furaya, chorale participative, cortège de géants, fanfares, orgue de barbarie, démonstrations, course folklorique, etc. Sans oublier, le samedi, du tir à l’arbalète. Sur place, boissons et spécialités culinaires à déguster : une belle occasion d’aller faire un tour là où Bruxelles fait vibrer les cœurs et de profiter d’un voyage dans le temps, tout en costumes d’époque sur la plus belle Grand Place du monde…

Quand ? Samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Où ? A la Grand-Place et à la statue de Manneken-Pis

Infos. Programme complet.