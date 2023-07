Les activités du week-end du 14 au 16 juillet en Wallonie et à Bruxelles

Les 15 et 16 juillet, le Walden Festival s’installera à nouveau au parc Léopold, en plein cœur de Bruxelles. Avec des têtes d’affiche tels que Joep Beving, Meskerem Mees, Trio Joubran et Collegium Vocale Gent, cette troisième édition de " classique sur l’herbe " s’adresse aux mélomanes, aux amateurs de jazz et aux aventuriers musicaux. Pour la première fois, le Walden Festival proposera également un programme symphonique interprété par le Brussels Philharmonic et Lorenzo Gatto. L’ambiance détendue du festival, son format de concert courts, son concept familial et le caractère durable font de ce week-end une expérience 360° inoubliable. " Bruxelles, riche de ses différentes cultures, est une source d’inspiration importante pour la programmation ", explique le directeur, Joost Fonteyne. Outre un programme musical pour tous les goûts, les concerts d’une durée de 30 à 40 minutes et le parc avec ses trésors cachés de verdure et d’architecture garantissent un menu riche en découvertes musicales. Ainsi, la scène principale sera installée dans le jardin du Muséum des sciences naturelles et la belle bibliothèque Solvay, de style art nouveau, fera office de salle de piano. En prime, la magnifique salle belle époque de l’Espace Senghor, le jardin du Musée Wiertz et le lycée Émile-Jacqmain ouvriront également leurs portes. Tête d’affiche de cette édition, Joep Beving, pianiste, compositeur et coqueluche de la musique néoclassique, clôturera la soirée du samedi sur la scène principale. Sa musique contemplative et minimaliste, qui puise notamment son inspiration chez Philip Glass, Keith Jarrett, Sigur Rós et Radiohead transcende les cloisonnements de genre. Le mode minimaliste prévaudra aussi lors du concert d’ouverture, assuré par le Brussels Philharmonic, sous la baguette de Tom De Cock, et Lorenzo Gatto, qui interpréteront l’énergique Concerto pour violon n°1 de Philip Glass et The Chairman Dances de John Adams.

Quand ? Le samedi 15 et dimanche 16 juillet.

Où ? Au parc Léopold et aux alentours, 1040 Bruxelles.

Infos et tickets. Via le site.