Les activités du week-end du 14 au 16 avril en Wallonie et à Bruxelles

Jusqu’au 14 janvier 2024, la Maison de l’histoire européenne propose un tour d’horizon inédit de l’histoire de nos déchets. De la révolution industrielle jusqu’aux dérives de la société de consommation, l’exposition retrace de profonds changements dans la manière dont nous gérons et percevons les déchets. Pour Christine Dupont, commissaire de l’exposition, " les déchets font partie intégrante de notre vie. En tant que tels, ils méritent notre attention, tout comme celles et ceux qui les traitent de quelque manière que ce soit - parce que les déchets sont une trace de nos modes de vie passés, présents et, pourquoi pas ?, futurs. Mais aussi parce que c’est un signe qui doit nous inciter à agir pour un monde plus durable."



Fragments d’objets de l’âge de bronze, échantillons de chiffons blancs utilisés en papeterie au XIXe siècle, appareils électroniques : qu’il soit industriel ou ménager, toxique ou réutilisable, le déchet est révélateur. Alors que nous avons tendance à ne plus vouloir penser à ce que nous avons jeté, l’exposition nous invite d’une manière saisissante à passer au crible les détritus de nos sociétés.

Les objets et témoignages qui y sont présentés nous font prendre la mesure de l’impact écologique des déchets et de la responsabilité historique et contemporaine de l’Europe sur le sujet. Non pas pour nous accabler, mais pour faire réfléchir : en tant qu’individus et sociétés, pouvons-nous faire obstacle à l’accumulation infinie des déchets, et si oui, comment ?

Enrichie par l’expertise de professionnelles et de professionnels bruxellois du traitement, du recyclage et de la réutilisation du déchet, l’exposition est complétée par une publication interdisciplinaire et par une plateforme web transnationale Throwaway, développée en partenariat avec neuf musées européens, qui propose un vaste ensemble d’images, de textes et de vidéos autour du sujet.

Quand ? Jusqu’au 14 janvier 2024.

Où ? Maison de l'histoire européenne, Rue Belliard 135, 1000 Bruxelles.

Infos. Via le site