Les activités du week-end du 13 au 15 octobre en Wallonie et à Bruxelles

Matériau à la fois noble, naturel et chaleureux, le bois est mis à l’honneur durant tout le week-end un peu partout en Wallonie.

Pour sa 19e édition, ce rendez-vous annuel très prisé par le grand public ainsi que par les professionnels du bois et de sa filière proposera en effet une multitude d’activités à la fois ludiques, utiles et/ou didactiques en de nombreux endroits. Comme à chacune des éditions précédentes, il sera possible de découvrir ce lien entre forêts et bois au travers d’activités pour tous, en donnant l’occasion aux visiteurs de rencontrer les acteurs du bois et de la forêt, leurs métiers, leurs produits aussi bien dans la gestion durable et raisonnée de nos forêts jusqu’à la transformation du bois – produit localement – et son utilisation.

Le week-end commencera dès vendredi pour les plus jeunes avec une journée spéciale école pour les élèves de 5e et 6e primaire. 2.000 d’entre eux profiteront d’une mise au vert à l’occasion du ‘Vendredi Bois’, une journée qui leur permet une immersion en forêt accompagnée d’un agent du DNF.

Lors de cette journée, les enfants apprendront à mieux comprendre le rôle de la forêt, son cycle de vie, la nécessité de la gérer et de l’exploiter, l’importance d’utiliser et de transformer le bois. Samedi et dimanche, le prisme s’élargira à un public plus large avec pour objectif de sensibiliser à cette ressource inestimable.

Des balades thématiques seront organisées en forêt mais aussi des ateliers, de l’artisanat, de l’accrobranche, des jeux en bois, des démonstrations de tronçonneuse, du débardage à cheval, des expositions. Il y aura aussi moyen de partir à la rencontre de professionnels du bois qui, le temps d’un week-end, vous ouvriront leurs portes et vous feront découvrir les 1.001 utilisations du bois, ce matériau extraordinaire. De la conception de meubles, d’aménagements intérieurs et extérieurs, de constructions en ossature bois, d’immeubles en CLT, de réalisations design, du bois énergie, jusqu’à sa réutilisation, car oui le bois est 100% renouvelable !

Quand ? Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre.

Où ? Un peu partout en Wallonie.

Infos. Le programme complet est à retrouver via le site internet.