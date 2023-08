Les activités du week-end du 11 au 13 août en Wallonie et à Bruxelles

Après cinq ans d’absence, la Fête des Vieux Métiers revient pour une 13e édition qui s’annonce toujours aussi diversifiée et passionnante, ce week-end, dans le village de Sart (Jalhay). Il s’agit d'une manifestation authentique mais de grande ampleur (jusqu’à 35.000 visiteurs attendus) organisée depuis 1976 par le Comité culturel de Sart-Jalhay, mais qui n’a plus eu lieu depuis 2018. En plein centre de ce magnifique village, il sera possible de (re)découvrir les métiers et coutumes d’antan. Dans une ambiance unique, c’est tout un village qui " reprendra racine ", pour citer la devise wallonne de la fête " Nos r’prindans rècène ", en mettant à l’honneur artisans et gestes d’autrefois. Au total, une centaine d’activités seront proposées à 100 endroits différents. Cette édition est placée sous le signe de " la forêt " et du travail du bois.

Cette " Fête des Vieux Métiers " est exceptionnelle. Elle refuse tout aspect commercial qui en ferait un ‘marché à l’ancienne’ comme tant d’autres. D’ailleurs, elle n’exige aucune entrée payante : aux accès du village, un bouquet champêtre et un programme sont proposés au visiteur, qui s’acquitte volontairement d’une petite participation. De leur côté, les artisans et les participants en général sont invités à signer une charte, qui précise ceci : " Le partage chaleureux et l’évocation du temps jadis seront privilégiés au cours de la fête, qui ne sera en aucun cas une " foire commerciale " aux couleurs 1900 ! "

Tous les acteurs s’engagent aussi à porter les vêtements traditionnels. Pour les femmes, jupe longue, blouse, châle, tablier, chapeau ou bonnet. Pour les hommes, sarrau, pantalon de coutil, casquettes, foulard, sabots ou encore les " habits du dimanche " : costume foncé, chapeau melon ou de paille, etc. Une centaine d’artisans seront présents et seront au travail pendant deux jours entiers, non seulement pour montrer leur savoir-faire, mais aussi pour expliquer leur métier dans ses gestes, ses difficultés, ses petits secrets. Et répondre aux questions toujours nombreuses…

A côté des fidèles ardoisier, briquetier, charron, cordonnier, menuisier, rémouleur, sabotier ou vannier, l’édition 2023 proposera des nouveautés, comme le travail de la chapelière ou, bien sûr, la fabrication de bière par des passionnés locaux. Depuis 2018, un fabricant de papier, un dispositif de pompiers d’époque, un fabricant d’instruments de musique, un cultivateur d’anciennes variétés de céréales ont rejoint la longue liste des métiers et artisans d’autrefois.

Mais la fête ne propose pas que les ateliers des artisans. Le centre de Sart sera animé par le va-et-vient de nombreux acteurs ambulants (la maîtresse ou le maître d’école avec sa classe, la marchande de makèye – le fromage blanc -, attelages divers…) et chaque coin du village accueillera une ou plusieurs activités : le cerclage de roues, le ferrage de chevaux, le spectacle des scieurs de long. L’animation musicale sera quasi permanente, avec des concerts aux sonorités d’époque, des spectacles de danses traditionnelles, de marionnettes et de théâtre wallon. Sans oublier le bal champêtre, le samedi soir, et le bal de clôture le dimanche soir.

Quand ? Le samedi 12 et dimanche 13 août.

Où ? Dans différents endroits du village de Sart (Jalhay).

Infos. Via le site