Les activités du week-end du 10 au 12 mars en Wallonie et à Bruxelles

Guerrières, c’est un festival qui revendique ouvertement une programmation 100% féminine, " qui prend à bras le corps les questions essentielles que sont l’équité, la représentativité, la diversité, et la question des privilèges, comme l’explique Bérengère Deroux, la programmatrice du festival. C’est par ce prisme qu’il s’est construit, porté par les préoccupations féministes larges : le droit des femmes, la lutte contre les inégalités

de race, de genre et de classe, l’émancipation, la liberté de disposer de son corps et

de son esprit, l’absence de dogmes et de tabous. " Durant ce festival, on pourra ainsi assister à des créations originales, des spectacles de théâtre et de danse aussi variés qu’engagés parmi lesquels les projets de Lylybeth Merle (Lilith(s)), Sabine Pakora (La Freak, journal d’une femme vaudou), Lisette Lombé & Cloé du Trèfle (Brûler Danser), Consolate (Un Retour), Capucine Legelle (Yoga réparateur et décolonial), Loraine Dambermont (Toujours de 3/4 face !) ou Rokia Bamba (Femme flamboyante). Entre autres.

Quand ? Jusqu’au 19 mars.

Où ? A la Maison Folie, rue des Arbalestriers, 8, 7.000 Mons ainsi qu’au Théâtre le Manège, rue des Passages, 1, 7.000 Mons.

Infos. Informations et réservations via les sites www.visitmons.be et www.surmars.be