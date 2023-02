Les activités du week-end du 10 au 12 février en Wallonie et à Bruxelles

Quel est le rôle de la voix humaine dans un monde de plus en plus dominé par la technologie ? Quelles sont les possibilités de notre propre voix ? De quelles manières peut-on les capter et les enregistrer ? Pour sa 13e édition, la Semaine du Son 2023 a choisi pour thème la voix. Après avoir envahi Bruxelles du 30 janvier au 5 février, elle débarque cette semaine et ce week-end un peu partout en Wallonie et en Flandre avec de nouveaux partenaires au rang desquels le Musée du Folklore et de la Vie Frontalière (MUSEF) à Mouscron, le Musée des Beaux-Arts de Tournai, conçu par l’architecte Victor Horta, et la Kapel Romaanse Poort à Louvain, qui viennent s’ajouter aux partenariats de longue date dont le Delta à Namur, l’Alba à Charleroi, ou l’Auditorium Abel Dubois à Mons. De nombreux concerts d’artistes confirmés et émergents, des performances, des installations sonores, des conférences et des parcours sont organisés dans divers lieux connus ou à découvrir tant dans la sphère publique que dans l’espace privé : salles de concerts, musées, espaces d’expérimentation de l’art sonore, mais aussi en plein air.

Quand ? Jusqu’au dimanche 12 février.

Où ? Un peu partout en Wallonie (et en Flandre).

Infos : à trouver sur le site www.lasemaineduson.be. Toutes les activités sont gratuites.