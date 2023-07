Les activités du 21 juillet en Wallonie et à Bruxelles

Humour, dextérité et rapidité seront au rendez-vous ce 21 juillet à Dinant ! La troisième édition de la "Course de garçons de café" organisée par l’asbl "Les Baignoires" aura lieu dans la ville que l’on surnomme "Fille de Meuse".

La journée sera chargée en festivités puisque trois courses se joueront au total : une qui verra s’affronter les professionnels de l’horeca, une course organisée pour les enfants et une course tout public. Le but étant de réaliser le parcours en surmontant les obstacles le plus vite possible et en renversant le moins.

Programme de la journée :

6H : Brocante en bord de Meuse

14H : Début des animations

15H : Inscriptions

15H30 : Course horeca

16H30 : Course pour enfants

17H30 : Course tout public

23H : Feu d’artifice

Plus d’informations ici !