Les activités à ne pas manquer le week-end du 29 au 1er mai en Wallonie et à Bruxelles

Le Jacques Pelzer Jazz Club en plus d’avoir été la maison du saxophoniste liégeois Jacques Pelzer a également été le haut lieu de rendez-vous du gratin du jazz. En 2005, une équipe de passionnés s’est appliquée à la tache afin d’exploiter à nouveau cet espace propice à l’écoute intimiste et conviviale. C’est grâce à eux qu’aujourd’hui, chaque mercredi, ce temple musical propose à nouveau une programmation de concerts éclectique et représentative de la scène belge et internationale du jazz contemporaine. Exceptionnellement, à l’occasion de la Journée internationale du Jazz, le Club accueille Tripolar ce samedi avec Alain Delbrassine au sax alto et flûte -Laurent Delchambre à la batterie et Nicolas Puma pour la contrebasse :

Tripolar est un trio à l’appétit insatiable, fruit de nombreuses années de réflexion, d’écoute, de rencontres et d’expériences, qui oscille entre les styles, avec pour mots d’ordre : liberté, audace, voracité !

Trois générations de musiciens qui s’affrontent et se complètent dans ce challenge tantôt free, swing, funk ou rock. Une variante plus aiguë du bipolarisme où lunatisme et schizophrénie croisent leurs grains, en quête d’une synthèse inattendue qui prend vie sous vos yeux. Une musique faite d’urgence et de tradition.

Quand ? Samedi 30 avril à partir de 19h00

Où ? Jacques Pelzer Jazz Club - Boulevard Ernest Solvay 493 – 4000 Liège

Infos pratiques : Préventes disponibles jusqu’au 30/04 à midi ici - musiques@ccrliege.be - restaurant accessible dès 19h00 sous réservation préalable jacquespelzerjazzclub.asbl@gmail.com - Site web