Les activités à ne pas manquer en Wallonie et à Bruxelles ce week-end du 18 au 20 février

Le Rockerill de Charleroi est connu pour être situé dans un lieu unique en son genre : les anciennes forges de La Providence. Plusieurs concerts, soirées et événements s'y passent, laissant entrevoir une partie de la culture carolo et l'histoire de son époque industrielle glorieuse.

Ce samedi 19 février 2022, le Rockerill vous propose la Baccalà Party durant laquelle vous pourrez découvrir la performance de l'homme orchestre Kamikazé, pour poursuivre l soirée avec les performances de différents DJ's: JR de MONTREAL (BE/CA) - Duke (BE) - Fil Plastic vs Johnny Guerrero (BE) - Barako Bahamas (VAT) - La Scarpetta (BE) - Googoomuck & Scoupette (BE).

Quand? Samedi 19 février 2022 dès 19h

Où? Rockerill - Rue de la Providence 136, 6030 Charleroi

Infos et contact: Site web