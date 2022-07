Les activités à ne pas manquer en Wallonie et à Bruxelles ce dernier week-end de juillet

Et si on prenait le temps ? Si on prenait le temps de réfléchir, de penser, de contempler..? C’est ce que vous propose la bibliothèque de Fleurus et le Cal de Charleroi ce week-end à travers une activité ludique, en famille ou entre amis, intergénérationnelle… Promenez-vous en pleine campagne et suivez le thème : Penser en marchant : Quand est-on libre ? Il n’y a plus qu’à..! La balade est une boucle de 5 km.



Quand ? Le 30 juillet 2022 à 14h30

Où ? Bibliothèque d’Heppignies-Place d’Heppignies 1 6220 Heppignies

Infos pratiques : Réservation obligatoire au 071/822.470 – labonnesource@live.be -