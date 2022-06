Les activités à ne pas manquer durant ce premier week-end de juillet !

Le Centre culturel de Remicourt présente ce week-end la première édition du festival Ruralis ! Durant 3 jours, plusieurs expositions, animations, spectacles, concerts, lectures… Feront vivre Remicourt autour du thème du festival : la ruralité à travers différentes disciplines artistiques. Vous pourrez, entre autres, visiter le musée de la Hesbaye, celui-ci est composé de 11 salles au sein desquelles objets usuels, d’artisanat et des industries hesbignonnes. À noter également, le spectacle "Bonjour" sera en représentation le dimanche 3 juillet et est tout particulièrement destiné aux enfants dès 2,5 ans :

" Bonjour " raconte en image et en musique le cycle d’une journée qui s’écoule, en toute simplicité…

Dans cette petite forme pétillante et poétique, les tableaux se succèdent comme on tourne les pages d’un livre. Les paysages colorés qui se dévoilent évoquent la nature et les phénomènes qui l’animent : le mouvement des eaux, la fécondité de la terre ainsi que les rituels quotidiens, le partage d’un repas, la lecture du soir. Pour accompagner le récit, l’espiègle musicien McCloud Zicmuse imagine des ambiances musicales décalées, jouées sur des instruments traditionnels, vintage ou fait maison. Au rythme de ses mélodies et des découpages et peintures réalisés en direct par Anne Brugni, l’ouvrage prend vie et emporte petits et grands dans une expérience visuelle et sonore délicieusement insolite.e." Un spectacle de McCloud Zicmuse et Anne Brugni.

Quand ? Du 1er au 3 juillet 2022

Où ? Plusieurs lieux au sein de Remicourt et à Momalle à retrouver ici

Infos pratiques : +32 19 54 45 10 – Site web