Les activités à ne pas manquer du 4 au 6 mars en Wallonie et à Bruxelles

Nathalie Mathot de Nature et Rando vous invite à une balade découverte du pays d’Aubel, balade commentée à travers champs et écheliers à la découverte des paysages du bocage. La randonnée fait environ 7 km durant lesquels vous en apprendrez plus sur l’histoire de cette région mais aussi sur la faune et la flore qui y sont présentes. Le terrain est humide, n’oubliez donc pas de vous munir de chaussures adéquates et de vous habiller en conséquence ainsi que d’emporter votre collation.

Quand ? Samedi 5 mars 2022 à 13h00

Où ? Le lieu de départ est communiqué à l’inscription

Infos et contact : 0474.20.58.55 – Inscription par mail obligatoire à mathotn1966@gmail.com - Page Facebook