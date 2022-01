Les activités à ne pas manquer ce week-end en Wallonie et à Bruxelles

Avis aux amateurs d’histoire et plus particulièrement, de civilisation gallo-romaine. Ce musée situé à Arlon recèle d'un grand nombre de surprises - comme vous pouvez le voir au sein de ce reportage de TvLUX- et l’une des plus importantes galeries lapidaires d’Europe comme vous. Celle-ci est composée de blocs issus des nécropoles antiques de la ville illustrant des scènes de la vie quotidienne, décors symboliques ou religieux. Quelques trésors font également partie de la collection du musée : le Pilier des Voyageurs, le Pilier du Drapier… De nombreux objets artisanaux antiques sont également en exposition au sein de la collection permanente: de la céramique, des bijoux, des monnaies…



Quand? Du mardi au samedi, de 9h à 12h et 13h à 17h30, et le dimanche et les jours fériés de 13h30 à 17h30.

Où? Musée Archéologique d’Arlon - Rue des Martyrs 13 - 6700 Arlon

Infos et contact: 063 21 28 49 – Site web