Les activités à ne pas manquer ce week-end du 23, 24 et 25 septembre

C’est un très gros programme qui vous attend à la Ferme de Grange ce dimanche ! En collaboration avec le réseau Radis, les exploitants de celle-ci vous invitent à passer une journée à découvrir leur exploitation et toutes les activités qui s’y trouvent ! Petits et grands seront ébahis suite à la visite de la ferme et de son moulin mais ce n’est pas tout ! Un marché de producteurs et artisans locaux sera aussi présent sur place, des ateliers " do it yourself " sur le thème de la lactofermentation et de créations de pestos, de jus à partir de fruits et légumes bios et locaux seront proposés, des mini-conférences, des tours en calèches, des dégustations… Bref, ils n’attendent que vous !

Quand ? Le 25 septembre 2022 de 11h00-17h00

Où ? Ferme de Grange - Grange 3, 5537 Anhée

Infos : Page Facebook - Site web