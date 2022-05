Les activités à ne pas manquer ce week-end du 20 au 22 mai en Wallonie et à Bruxelles!

Deux jours, deux scènes, un tas de musiciens, plein de bénévoles, une grande fête, de l’engagement. Pour sa dixième édition, le festival posera à nouveau ses valises au Parc de la Jeunesse de Jette, où les concerts se succéderont vendredi 20 et samedi 21 mai. Deux scènes accueilleront de groupes hétéroclites parmi lesquels En plus des concerts, d’autres activités seront organisées pour petits et grands comme un atelier participatif, 3 cabarets, spectacle pyrotechnique… En dix ans, les valeurs du Jam’In Jette n’ont pas changé. La gratuité, l’engagement écologique, la qualité et la diversité sont au cœur du projet. Un événement familial et responsable comme on les aime !

Quand ? Les 20 et 21 mai 2022

Où ? Parc de la Jeunesse de Jette – 1090 Jette

Infos pratiques : Site web