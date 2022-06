Les activités à ne pas manquer ce week-end du 10 au 12 juin

Visitez le Fort de Saint-Héribert ce week-end en compagnie de guides passionnés de l’histoire des fortifications ! Le fort de Saint-Héribert date du 19e siècle et a servi à protéger la ville de Namur durant les deux guerres mondiales. Vous pourrez également découvrir le musée du Fort dont les collections sont renouvelées chaque saison mais aussi des expositions didactiques et historiques. Saviez-vous qu’en plus du Fort, le territoire est un véritable écrin de nature ? Une balade nature dédiée aux enfants sera également proposée avec cadeau et diplôme à la clé ! Deux concerts de Fabrice Marneffe (saxo) et des Boutons et Bretelles (accordéons) seront organisés à 14h00 samedi et dimanche.

Quand ? Les 11 et 12 juin 2022 à partir de 10h00

Où ? Fort de Saint-Héribert – Chemin du Cdt l’Entrée, 3 – 5100 Wépion

Infos pratiques : fortdesaintheribert@hotmail.com - réservation préférable 0478/40.77.78 – Site web