Les activités à ne pas manquer ce dernier week-end d’août

"TCHIVÅ" est un spectacle itinérant lancé depuis le 21 août à travers toute la Gaume. Chevaux et être humains s’allient afin de traverser les mythes, contes et légendes au grand galop et crinière au vent. Féérie et émerveillements au rendez-vous. Ce week-end il fera escale à Rossignol et Romponcelle avant de terminer sa tournée à Martué le 31 août 2022. Les soirées se terminent par une scène ouverte aux artistes. Amenez vos instruments, déguisements, poèmes, histoires… Vous serez les bienvenus !

Quand et où ? Rossignol (Parc du château) – samedi 27/08 à 19h30 / Romponcelle (Chez Maryse Masseau) – dimanche 28/08 à 16h30 / Martué (La Gaumette) – mercredi 31/08 à 16h30

Infos pratiques : Site web et réservations