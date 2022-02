Les activités à faire pour les vacances de Carnaval

Direction la cité ardente pour retrouver l’exposition "Mama Roma" à la Maison Arc-en-Ciel. Mama Roma était autrefois un bar-cabaret créé en 1973 dans le Carré par Henri et Peter. La Mama Roma a fermé boutique il y a 10 ans après 40 ans de strass et de paillettes. Cette exposition vous permettra de redécouvrir ce lieu mythique à travers vidéos, photos et sons. L’exposition est gratuite et accessible tous les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 17h.