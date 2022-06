6e édition pour le BXL Tour au cœur de la capitale ! Une course cycliste de 40 km dans les rues bruxelloises qui traversera 8 communes ! L’événement se veut responsable et engagé en faveur de l’utilisation du vélo comme moyen de transport privilégié à Bruxelles. Il vise également à soutenir les initiatives de la ville en faveur de la mobilité active et de l’environnement ainsi que l’accès au sport pour tous. Outre les catégories MASTER et CYCLO, un nouveau circuit RIDE sera proposé aux cyclistes moins expérimentés. Durant celui-ci, les vélos à assistance électrique seront acceptés et se révélera plutôt être une balade récréative (mais attention de 32 km tout de même, âge min. de 14 ans et vitesse min de 16 km/h). Un challenge SPRINT sera également de la partie sur 1500 m ; avenue du Parc Royal. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de cyclistes qui prennent le départ de cette course incontournable pour bon nombre. Défi lancé !

Quand ? Le dimanche 19 juin à partir de 9h00

Où ? Départ Place des Palais, accès via le Parc de Bruxelles -1000 Bruxelles

Infos et contact : info@bxltour.be - Inscriptions via le site web