Les activités à faire durant le week-end du 24, 25 et 26 juin

L’Aquascope de Virelles accueille le Festival des Bonnes Herbes, un rendez-vous autour des plantes sauvages et de l’ethnobotanique. Cette année, celui-ci suivra les chemins et sentiers de la forêt agrémentés des usages et légendes qui les caractérisent. Une multitude d’ateliers participatifs autour du bois et des plantes sauvages seront au programme : ateliers culinaires à base de plantes forestières, ateliers autour du travail du bois, de la vannerie de saule, de cordages de tilleul et récipients d’écorce, de feu primitif à l’archet, atelier d’écriture et atelier " cuisine sauvage " spécifiquement pour vos enfants ! Mais aussi des balades vous permettant de découvrir les arbres et leurs vertus médicinales, les plantes comestibles… Des conférences également, avec une réflexion autour de " la place de l’humain dans nos forêts " ou encore un spectacle de conte, un bal folk, des stands… Pour petits et grands. Un Bivouac est même organisé non-loin afin de vivre le festival au plus proche !

Quand ? Le vendredi 25 et samedi 26 juin à partir de 10h00

Où ? Aquascope Virelles – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles

Infos pratiques : 060/21.13.63 – info@aquascope.be – Site web