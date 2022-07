Les activités à faire du 21 au 24 juillet en Wallonie et à Bruxelles !

Ce ne sont pas moins de 90 costumés qui se donneront rendez-vous à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du Domaine du Château Saint-Anne, non loin de Rochefort. La magie de Venise et de son carnaval émerveillera sans nul doute petits et grands lors de ces deux jours exceptionnels. Les quelque 32 pièces meublées du château seront parées de leurs plus beaux atours pour l’occasion, de quoi rendre l’expérience encore plus immersive. Un marché artisanal de plus de 35 exposants sera aussi de la partie, ainsi qu’un espace dédié aux enfants. Pour les gourmands, un bar et petite restauration sera prévue mais aussi un DJ set !

Quand ? Les 23 et 24 juillet 2022

Où ? Château de Lavaux Sainte-Anne - Rue du Château 8 - 5580 Lavaux-Sainte-Anne

Infos pratiques : 084/38.83.62 – Site web